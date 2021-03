Vranov nad Topľou začal stavať športovú halu

Vranov nad Topľou 29. marca (TASR) – V areáli Základnej školy Juh vo Vranove nad Topľou začala samospráva s výstavbou mestskej športovej haly. Stavba s rozpočtovými nákladmi vo výške 2,3 milióna eur vznikajúca na mieste doterajšej pretlakovej haly by mala byť hotová v novembri. Uviedol to pre médiá primátor mesta Ján Ragan.



Podľa jeho slov bude trvalá stavba pri rovnakých prevádzkových nákladoch ako pretlaková hala poskytovať nielen vyšší komfort, ale i širšie spektrum využitia. "Bude tam viac priestorov na športové vyžitie, bude tam aj hľadisko pomerne veľké. Bude slúžiť jednak pre potreby tréningovej činnosti, ale aj pre potreby športových podujatí, hlavne cez víkendy," povedal.



Rozhodnutie o ďalšom nakladaní s pretlakovou halou bude podľa Raganových slov v rukách poslancov. "Predložíme poslancom, či ju odpredáme alebo ju postavíme na nejaké iné miesto," ozrejmil s tým, že premiestnenie na jednu z troch nateraz vytipovaných lokalít by so sebou prinieslo ďalšie nemalé výdavky z mestského rozpočtu. Poukázal pritom najmä na potrebu úpravy terénu a dobudovania infraštruktúry. Predpokladaný zisk z predaja má, naopak, predstavovať sumu približne 20.000 eur.



Na výstavbu multifunkčnej športovej haly získalo mesto vládnym uznesením účelovú dotáciu vo výške 1.750.000 eur, použiť ju má do konca roka 2021.