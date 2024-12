Mesto Vranov nad Topľou z dotácie zmodernizuje ZŠ na Kukučínovej ulici

Vranov nad Topľou 2. decembra (TASR) - Mesto Vranov nad Topľou pripravuje modernizáciu Základnej školy (ZŠ) na Kukučínovej ulici. Projekt zahŕňa rekonštrukciu športoviska, stavebné úpravy v interiéri aj novú učebňu prírodovedných predmetov. Investíciu budú financovať hlavne z nenávratného finančného príspevku poskytnutého ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Projekt schválili mestskí poslanci na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.



Ako pre TASR uviedol primátor Ján Ragan, v mestskej časti Čemerné, kde sa škola nachádza, je vysoký podiel marginalizovaného obyvateľstva a školský dvor bol v schátranom stave. "Investujeme do školy, jednak do školského dvora, kde vzniknú krásne športoviská, aj do učební a vyučovacích priestorov. Sú to dobre investované peniaze napriek tomu, že projekt zahŕňa spoluúčasť mesta, o čom bola diskusia," dodal primátor.



V rámci rekonštrukcie športoviska plánujú vytvoriť atletický ovál so štyrmi dráhami, doskočisko na skok do diaľky a asfaltovú multifunkčnú plochu vnútri oválu.



Stavebné úpravy v interiéri školy zahŕňajú komplexnú rekonštrukciu hygienických zariadení na prízemí viacerých pavilónov školy, ako aj spojovacích chodieb medzi pavilónmi. Súčasťou úprav bude aj debarierizácia priestorov. V rámci projektu sa plánuje osadenie dvoch modulových objektov, ktoré budú slúžiť ako skladové príslušenstvo športoviska. Vybuduje sa tiež vonkajšia učebňa prírodovedných predmetov.



Celkové oprávnené výdavky projektu sú 796.220 eur, pričom spolufinancovanie zo zdrojov mesta predstavuje osem percent z tejto sumy.