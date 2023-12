Mesto vyhlásilo súťaž na znelku festivalu Banskobystrická hudobná jar

Banská Bystrica 26. decembra (TASR) - Jeden z najstarších festivalov klasickej hudby na Slovensku Banskobystrická hudobná jar má v meste pod Urpínom dlhoročnú tradíciu. V poradí už jeho 63. ročník pripravujú organizátori v marci a apríli budúceho roka s tým, že zaznie historicky prvá znelka podujatia. Na hudobné dielo samospráva v týchto dňoch vyhlásila autorskú súťaž, ktorá potrvá do 15. februára. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



"Po logu, ktoré sme predstavili minulý rok, by tak mohol mať festival aj svoju vlastnú znelku. Preto sme sa rozhodli vypísať autorskú súťaž. Prihlásiť sa môže každá hudobne vzdelaná fyzická osoba, ako jednotlivec alebo ako spoluautor. Každý súťažiaci má možnosť zaslať maximálne jednu znelku. V prípade spoluautorov, títo sa do súťaže prihlasujú jednou spoločnou prihláškou," priblížila vedúca kultúrneho centra Robotníckeho domu Lýdia Baranová.



Znelka má spĺňať základnú charakteristiku hudobnej formy v trvaní 30 až 60 sekúnd a musí byť originálnym autorským dielom súťažiaceho či súťažiacich. Odzrkadľovať by mala filozofiu festivalu, a to prezentovať verejnosti odkaz dedičstva klasickej hudby. Vítaný je krátky opis znelky vrátane jej ideového zámeru.



"Súťažiaci doručí znelku spolu s prihláškou a všetkými dokumentmi uvedenými v podmienkach súťaže e-mailom na adresu bbhj@banskabystrica.sk a zároveň buď poštou na adresu mesta, osobne do podateľne alebo do elektronickej schránky mesta. Demo nahrávka znelky musí byť vo formáte wav alebo mp3 zaslaná na CD alebo USB flash disku. Taktiež je potrebné pripojiť jej notový zápis vo forme partitúry," vysvetlila Katarína Hulinová z Robotníckeho domu. Všetky súťažné podklady sú zverejnené na webovej stránke mesta.



Súťaž vyhodnotí odborná porota do 28. februára. Jej členovia budú jednotlivé nahrávky hodnotiť anonymným spôsobom a následne odporučia víťaza. Ten získa finančnú odmenu.



"Verím, že sa nájdu talentovaní tvorcovia, ktorí nám pošlú zaujímavé melódie a my si budeme mať možnosť vybrať tú najlepšiu, symbolizujúcu Banskobystrickú hudobnú jar," dodal primátor Ján Nosko.