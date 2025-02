Mesto vyhradilo seniorom čas na krytej plavárni

Myjava 14. februára (TASR) - Mesto Myjava v spolupráci so správcom mestského športového areálu a spoločnosťou Správa majetku mesta Myjava, vyhradilo seniorom s trvalým pobytom v Myjave a mestskej časti Turá Lúka čas na krytej plavárni. TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.



"Vzhľadom na to, že plávanie a pohyb vo vode majú pozitívny vplyv na zdravie, zlepšujú krvný obeh, posilňujú svalstvo, zlepšujú rovnováhu, zmierňujú stres a zároveň majú relaxačné účinky, veríme, že seniori budú túto možnosť od pondelka 17. februára 2025 pravidelne využívať," priblížil.



Bazén môžu záujemcovia navštíviť každý pondelok v čase od 13.00 h do 14.00 h. Občania nad 70 rokov majú vstup na krytú plaváreň zadarmo, návštevníci nad 60 rokov majú zvýhodnené vstupné.