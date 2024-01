Mesto vykoná prieskum kritického územia svahu nad Devínskou cestou

Bratislava 28. januára (TASR) - Hlavné mesto zrealizuje prieskum kritického územia svahu, ktorého časť sa ešte koncom minulého roka zosunula na Devínsku cestu. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. V súvislosti so zosuvom svahu vyhlásilo mesto 18. januára mimoriadnu situáciu.



"Počas 30 dní prebehne prieskum kritického územia, následne mesto podnikne ďalšie kroky. Verejnosť bude informovať," skonštatoval Bubla s tým, že boli vykonané opatrenia na zamedzenie ďalšiemu prípadnému zosuvu.



K zosuvu časti svahu došlo ešte vlani medzi sviatkami. Podľa magistrátu to mohlo byť v nadväznosti na nadpriemerné zrážky počas decembra. Vyhlásenie mimoriadnej situácie umožní mestu operatívnejšie a efektívnejšie vykonať potrebné opatrenia a práce na to, aby sa predišlo prípadnému ďalšiemu zosuvu.



Zosuv hlavné mesto prekrylo, aby neprichádzalo k jeho premočeniu, v lokalite nad zosuvom umiestnilo vrecia s pieskom na odklonenie stekajúcej vody do miesta zosuvu. Pod svahom osadilo betónové zvodidlá tak, aby zosuv nepokračoval a bola zabezpečená prejazdnosť komunikácie.