Mesto Vysoké Tatry finišuje v boji s vizuálnym smogom
Odstraňovanie vizuálneho smogu je podľa primátora beh na dlhé trate, keďže je to zložitý proces v súvislosti s legislatívou a majetkovými pomermi.
Autor TASR
Vysoké Tatry 22. apríla (TASR) - Tatranská samospráva finišuje v boji s vizuálnym smogom. Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák informoval, že množstvo pútačov a reklám chaoticky rozmiestnených po intravilánoch neplnilo svoju funkciu a narúšali pozornosť vodičov. Z tohto dôvodu mesto pred tromi rokmi začalo s ich odstraňovaním. Pre TASR potvrdil, že z intravilánu jednotlivých mestských častí tak doposiaľ zmizla viac ako stovka pútačov.
„Naším cieľom je, aby sa vizuálny, reklamný smog stratil z Tatier, pretože sa sem nehodí. Jednoznačne ruší šoférov, ale aj chodcov. Sú štúdie, ktoré jasne hovoria o tom, aké sú pútače pri cestách nebezpečné. Som veľmi rád, že sa nám podarilo splniť stanovené ciele a zostali už len posledné pútače, no výsledok stojí za to,“ upozornil primátor.
Jarné upratovanie tak v Tatrách začali nielen na cestách, ale pokračovali aj v odstraňovaní tabúľ, ktoré zakrývajú výhľady na hory, nespĺňali už svoj účel a boli v zlom technickom stave. „Ďalších cez 50 tabúľ okolo cesty Slobody sme odstránili ešte počas jej rekonštrukcie. Podarilo sa odstrániť napríklad aj množstvo tabúľ nad smokoveckým hotelom Grand, ktoré miatli ľudí a nevyznali sa v nich, bol tam chaos a nevideli na dopravné značky,“ dodal Štefaňák a potvrdil, že pokračovať budú i v okolí autobusovej stanice v Tatranskej Lomnici. Samospráva zároveň v tejto súvislosti vytvorila aj jednotný vizuál smerových a informačných tabúľ v intravilánoch mestských častí.
Odstraňovanie vizuálneho smogu je podľa primátora beh na dlhé trate, keďže je to zložitý proces v súvislosti s legislatívou a majetkovými pomermi. Zároveň však v tomto smere ocenil spoluprácu so Správou Tatranského národného parku a Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho kraja. Cieľom tatranskej samosprávy je pritom odstrániť bilboardy aj z okolia hlavnej cesty z Popradu do Starého Smokovca. Keďže sa však nachádzajú na pozemkoch iných obcí, bude podľa Štefaňáka v tomto smere potrebná pomoc aj iných samospráv.
