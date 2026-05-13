Mesto Vysoké Tatry vyzýva ľudí, aby nepomáhali opusteným zvieratám
Autor TASR
Vysoké Tatry 13. mája (TASR) - Mesto Vysoké Tatry opätovne vyzýva obyvateľov i návštevníkov, aby sa nesnažili pomáhať na pohľad opusteným zvieratám. Podľa radnice ide o každoročný problém, keď občania nachádzajú „opustené“ mláďatá a snažia sa im pomáhať. Divá zver však ich záchranu nepotrebuje.
„Zver mladé často ukrýva v blízkosti ľudských obydlí, kde cíti bezpečie voči predátorom a nachádza dostatok potravy,“ uviedlo mesto. Hoci vyzerajú ustráchane a slabo, nie je správne snažiť sa im pomáhať. „Nikdy ich nekŕmte a nepribližujte sa k nim. Najviac im pomôžete, ak si ich nebudete všímať a dovolíte im v pokoji odpočívať - umožníte im zostať na mieste, kde ich mama nechala,“ apeluje radnica.
Na problém každoročne upozorňuje aj Správa Tatranského národného parku (TANAP), ktorá vysvetľuje, že pri stretnutí so zverou, najmä s jeleňou a srnčou, je dôležité dodržiavať niekoľko základných pravidiel. „Zvieratá nie sú hladné. Udržiavané trávniky im poskytujú dostatok prirodzenej potravy. Ľudská strava im môže vážne uškodiť. Samica má svoje mláďa iba dočasne odložené, má ho na dohľad a cíti jeho pach. Jelenica sa musí pásť, aby mala dostatok mlieka na kŕmenie, a preto sa po mláďa pravidelne vracia. Ak zviera vyplašíme alebo sa mláďaťa dotkneme, tak ho vystavujeme stresu, môžeme narušiť prirodzený rytmus kŕmenia a ohrozujeme matku aj mláďa,“ uvádzajú ochranári. Akýkoľvek zásah človeka môže podľa nich spôsobiť silný stres a v krajnom prípade viesť aj k úhynu zvieraťa.
Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák dodáva, že samice sú v čase starostlivosti o potomstvo agresívne. V tejto súvislosti žiada ľudí, aby boli obozretní a ohľaduplní voči voľne žijúcim zvieratám. Zabúdať pritom podľa neho netreba ani na to, že pes má byť počas prechádzky na vôdzke. V minulosti už došlo k útoku na ľudí aj psov, v Hornom Smokovci bol dokonca jeden domáci miláčik jelenicou usmrtený. V prípade nálezu zraneného chráneného živočícha mesto odporúča kontaktovať Správu TANAP-u.
