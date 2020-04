Mesto začalo roznášať rúška pre všetkých Popradčanov od 10 do 59 rokov

Poprad 2. apríla (TASR) - Vo štvrtok začala v Poprade ďalšia etapa distribúcie ochranných rúšok všetkým obyvateľom s trvalým pobytom vo veku od 10 do 59 rokov. Informuje o tom radnica na svojej internetovej stránke s tým, že v tejto etape sa spolu roznesie viac ako 30.000 rúšok.



„Distribúcia rúšok sa bude realizovať postupne až do 9. apríla, a to konkrétne podľa ulíc v abecednom poradí. Začalo sa ulicami Allendeho, Alžbetina, Amurská, Bajkalská a Banícka. Rúška sú distribuované zamestnancami mesta, dobrovoľníkmi, v bytových domoch domovníkmi a správcami,“ uvádza samospráva. Dodáva, že v balíčku sa okrem ochranného rúška nachádzajú informačné letáky o tom, ako správne rúško používať spolu s linkami pomoci. V prípade nezastihnutia bude rúško zanechané v poštovej schránke.



Radnica ďalej približuje, že rúško je možné opätovne prať pri 60 stupňov Celzia bežnými pracími prostriedkami. Odporúčané je denné pranie. Textilné rúško je potrebné vybrať z ochranného obalu čistými rukami. Po nasadení na tvár si treba skontrolovať priliehavosť k nosu.



Mesto už ochranné rúška na viacnásobné použitie rozdalo všetkým seniorom nad 60 rokov, Nemocnici Poprad, onkológii, ako i tehotným ženám, ktoré sa do 27. marca zaregistrovali na mestskom úrade. Samospráva tak rozdá zhruba 50.000 rúšok.