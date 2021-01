Žarnovica 26. januára (TASR) – Mesto Žarnovica vyhlásilo súťaž o najkrajšiu zimnú fotografiu určenú pre neprofesionálnych fotografov. Záujemcovia môžu svoje fotografie prihlásiť do 7. februára v dvoch súťažných kategóriách, o víťazoch rozhodne verejnosť v online hlasovaní i odborná porota. Mesto o tom informovalo na svojej webovej stránke.



„Cieľom súťaže je inšpirovať šikovných ľudí, ktorí radi zvečňujú prostredníctvom fotoaparátu výnimočné momenty a zákutia mesta Žarnovica a jej častí formou čierno-bielej alebo farebnej fotografie,“ uvádza samospráva s tým, že výhercov odmení vecnými cenami. Do súťaže sa môže zapojiť každý bez ohľadu na vek, podmienkou je však možnosť prihlásenia len jednej fotografie.



Súťažné fotografie budú oddelením kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica zverejnené na sociálnej sieti, kde o víťazoch rozhodne v online hlasovaní verejnosť. Jednu fotografiu ocení i odborná porota. Prihlasovanie fotografií je otvorené do 7. februára, vyhodnotenie súťaže mesto zverejní 26. februára.