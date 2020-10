Mesto Žiar nad Hronom je na celoplošné testovanie pripravené

Žiar nad Hronom 29. októbra (TASR) – Mesto Žiar nad Hronom je na celoplošné testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19 pripravené, stále však nie je isté, či bude k dispozícii aj dostatok zdravotníkov. Aktuálne informácie aj obavy na sociálnej sieti zverejnil primátor Peter Antal.



„Stále nemáme informáciu, či budeme mať dostatok zdravotníkov, ktorí majú realizovať samotné odbery. A k tejto informácii sa nevieme stále dostať. Časť zdravotníkov sme si už zabezpečili po vlastnej linke, napriek tomu, že to nie je naša povinnosť,“ informoval Antal.



Primátor potvrdil, že zo strany mesta je na operáciu Spoločná zodpovednosť všetko pripravené. Na území mesta sa bude nachádzať 12 odberových miest. Obyvateľom samospráva odporúča využiť to, ktoré podľa rozpisu prislúcha miestu ich bydliska v čase pridelenom podľa začiatočného písmena priezviska. Kompletný zoznam odberových miest aj s detailnými inštrukciami samospráva zverejnila na webovej stránke mesta.



Mesto dokázalo zabezpečiť dostatok administratívnych pracovníkov, pripravené má aj záložné tímy. Na odberových miestach budú okrem dezinfekcie ľudí chrániť aj germicídne žiariče. „Mali sme extrémne málo času na prípravu, ale zvládli sme to, napriek tomu, že pravidlá sa menili aj počas hry. Verím, že svoje povinnosti zvládnu aj štátne orgány,“ zhodnotil Antal.