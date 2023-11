Mesto Žiar nad Hronom zaviedlo duálny zber použitého textilu

Žiar nad Hronom 10. novembra (TASR) - Žiarska samospráva sa rozhodla zaviesť duálny zber použitého textilu. V rámci neho tak môžu obyvatelia staré šatstvo odovzdať do zberných nádob rozmiestnených v meste alebo počas priameho zberu.



Ako informuje mesto na sociálnej sieti, priamy zber starého textilu a šatstva sa prvýkrát uskutočnil vo štvrtok (9. 11.). Podľa Ivany Martincovej z Oddelenia odpadového hospodárstva Mestského úradu v Žiari nad Hronom sa počas neho vyzbieralo približne 35 menších a väčších vriec šatstva a textilu.



"Na prvýkrát sme spokojní. Ak sa tento zber osvedčí aj na ďalší raz, budeme ho zabezpečovať v pravidelných intervaloch raz za mesiac, prípadne raz za dva mesiace," skonštatovala Martincová. Samospráva zároveň avizuje, že ďalší takýto zber sa uskutoční 30. novembra od 8.00 do 12.00 h v Dome kultúry v Žiari nad Hronom.



K zavedeniu duálneho zberu použitého textilu pristúpilo mesto pre sťažnosti súvisiace so zbernými nádobami a ich neustálym poškodzovaním a neporiadkom v ich okolí. Z toho dôvodu prišlo s alternatívou priamych zberov, ktoré chcú organizovať pravidelne. V rámci zberu tak budú môcť obyvatelia odovzdať zachovalé, nepoškodené a čisté šatstvo a textil, ktoré sú vhodné na ďalšie použitie.



Samospráva ďalej informuje, že naďalej budú môcť obyvatelia odovzdať textil aj do zberných nádob. Ich počet však chcú čiastočne zredukovať a odstrániť ich najmä z problémových miest, kde v ich okolí vzniká neporiadok.