Mesto Žilina a univerzita spustili výstavbu atletického areálu

Žilina 27. júla (TASR) – Mesto Žilina a Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) spustili v utorok výstavbu nového ľahkoatletického areálu. Na predpokladaných nákladoch vo výške približne dva milióny eur sa budú podieľať rovnakou časťou. Ako informoval rektor UNIZA Jozef Jandačka, budovanie areálu by malo trvať do konca júna budúceho roka. Prístupný bude aj pre verejnosť.



Atletický stánok vznikne na pozemkoch UNIZA. Doposiaľ sa na ňom nachádzala zastaraná atletická dráha a trávnatá plocha. "Prvá etapa, pozostávajúca z položenia základných materiálov, bude hotová do konca novembra. Potom bude približne štyri mesiace prestávka, keď budeme čakať na dobré počasie. Následne budeme môcť realizovať povrchy, ktoré potrebujú určité klimatické podmienky z hľadiska dosiahnutia príslušnej kvality," priblížil Jandačka.







Žilinský primátor Peter Fiabáne doplnil, že za správu areálu bude zodpovedať univerzita. "V ročnom režime vyúčtujeme náklady na prevádzku, údržbu a správu, a predpokladám, že mesto sa na prevádzke bude spolupodieľať v pomere 50 na 50. Za to budeme očakávať, že areál nebude slúžiť len univerzite a potrebám Slovenského atletického zväzu (SAZ), ale aj žilinskej verejnosti," povedal primátor.



Na stavbu atletického stánku získala univerzita od SAZ dotáciu 400.000 eur. Ako zdôraznil prezident SAZ Peter Korčok, Žilina má veľkú spádovú oblasť, bohatú atletickú históriu aj perspektívu, keďže v meste je viacero atletických klubov. "Do našej výzvy na rekonštrukciu a výstavbu atletických dráh na Slovensku sa prihlásilo takmer 40 žiadateľov, vybrali sme z nich 23 úspešných. UNIZA mala jeden z najlepších projektov, pretože ponúkala možnosť vybudovať osemdráhový certifikovaný atletický štadión so všetkými sektormi, čo bola naša priorita. Okrem UNIZA sme mali už len tri podobné projekty, preto univerzita získala našu maximálnu podporu," uviedol Korčok. V areáli tak podľa jeho slov budú môcť organizovať rôzne atletické tréningové kempy aj významné atletické súťaže.