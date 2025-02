Mesto Žilina bude mať vlastnú developerskú spoločnosť

Žilina 26. februára (TASR) - Mesto Žilina bude mať ďalšiu obchodnú spoločnosť so stopercentnou majetkovou účasťou. O založení firmy Developerská spoločnosť mesta Žilina (DSMŽ) rozhodli mestskí poslanci na utorkovom (25. 2.) rokovaní zastupiteľstva. Primátor Peter Fiabáne si od novej spoločnosti sľubuje predovšetkým zlepšenie otázky nájomného bývania.



Veľmi dôležitým faktorom pre vznik takejto spoločnosti je podľa žilinského primátora zásadná zmena v prístupe štátu k tejto problematike, čo dokazuje aj rozbiehajúci sa projekt Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania. "Úlohou tejto spoločnosti bude, či už samostatnou investičnou činnosťou alebo v spolupráci s inými investormi, začať v Žiline stavať a pre ľudí sprístupňovať nájomné byty, ktoré budú cenovo dostupnejšie," uviedol Fiabáne. Prvým realizačným projektom novej developerskej spoločnosti by mala byť výstavba bytového domu na Dlabačovej ulici, pre ktorý je už vydané aj stavebné povolenie.



Druhým predmetom činnosti DSMŽ bude development strategických rozvojových území. "Cítime potrebu riešiť zásadným spôsobom a koncepčne získavanie ďalších území do majetku mesta alebo vplyvu nad nimi. Začína sa vytvárať priestor, kedy mesto môže vstúpiť do územia, ktorého nie je vlastníkom, ale minimálne by malo urobiť všetko pre to, aby k nemu nadobudlo nejaký právny vzťah," poznamenal Fiabáne.



Vlastníctvo, prípadne dlhodobý prenájom umožní podľa primátora mestu meniť v dotknutom priestore územný plán v jeho prospech. "Prípadne nám to umožní realizovať povolené investície a žiadať na ne externé zdroje. Ide hlavne o územie okolo Váhu, ktoré je v Žiline dlhodobo nevyužité a rekonštrukciou železničného uzla sa uvoľňuje," dodal primátor.



V prvej fáze rozbehu bude DSMŽ financovaná z mestského rozpočtu a v druhej fáze už z vlastných výnosov z projektov a inžinierskej činnosti. Súčasťou výberového konania na konateľa spoločnosti bude povinnosť predložiť podnikateľský biznis plán spoločnosti.