Mesto Žilina bude v zime udržiavať 255 km ciest a 160 km chodníkov

Žilina 12. novembra (TASR) - Mesto Žilina bude počas zimy udržiavať 255 kilometrov (km) ciest a približne 160 kilometrov chodníkov. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka by mali práce spojené so zimnou údržbou stáť približne 720.000 eur.



Doplnil, že v zmysle operačného plánu je zimná starostlivosť zabezpečená v období od 1. novembra 2021 do 31. marca 2022, no skutočný začiatok a trvanie určia poveternostné podmienky. "Údržbu bude zabezpečovať zmluvný partner mesta Žilinské komunikácie a k dispozícii sú aj ďalší externí dodávatelia či aktivační pracovníci. Počas zimnej sezóny bude v pohotovosti 22 kusov techniky - veľkých a malých sypačov s radlicami, traktorov, UNC nakladačov a v prípade potreby budú k dispozícii aj ďalšie mechanizmy. Nápomocné im budú traktory na údržbu priľahlých mestských častí," uviedol Miškovčík.



Na žilinské cesty a chodníky je pripravených 500 (+ 900) ton chemického posypového materiálu a 650 ton inertného materiálu, ktoré sa budú v prípade potreby dopĺňať. "Žiadam obyvateľov nášho mesta o toleranciu a trpezlivosť. Je samozrejmé, že zimné mechanizmy nemôžu byť v jednom čase všade, aj keď by sme veľmi chceli vyriešiť každý problém so snehom. Udržiavacie práce sa v zime uskutočňujú podľa dôležitosti ciest a chodníkov, pričom prednosť majú cesty a chodníky s najväčšou frekvenciou využívania," vysvetlil primátor Žiliny Peter Fiabáne.



"Práce na zimnej údržbe budú môcť obyvatelia opäť sledovať na internetovej stránke mesta, kde je zverejnený aj operačný plán. V sekcii zimná údržba miestnych komunikácií pribudnú denne aktualizované práce, spolu s kontaktnými údajmi na dispečersko-spravodajskú službu," dodal Miškovčík.