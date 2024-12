Žilina 4. októbra (TASR) - Mesto Žilina investuje do rekonštrukcie ďalšej budovy charity. V októbri samospráva dokončila opravu strechy na Dome charity sv. Kamila, na ktorú zo svojho rozpočtu vyčlenila takmer 63.000 eur. Aktuálne pracuje na streche Domu charity sv. Vincenta. Projekt v hodnote viac ako 95.000 eur zahŕňa zmenu na sedlový tvar a kompletnú výmenu izolácie, hotový bude do konca tohto roka. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Žilina Zuzana Ondrášová.



Investíciami do rekonštrukcií chce žilinská radnica zlepšiť podmienky pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov aj predísť zníženiu kvality technického stavu týchto budov. Domy charity sv. Kamila a sv. Vincenta sprevádzajú ľudí v hmotnej núdzi, bez domova, starších či zdravotne znevýhodnených.



"Naším cieľom je nielen obnoviť budovy, ale aj vytvoriť bezpečné, komfortné a dôstojné prostredie pre ľudí, ktorí využívajú služby charity. Veríme, že tieto investície prispejú k lepšej kvalite života tých, ktorí to najviac potrebujú," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Hovorkyňa uviedla, že oba domy charity prevádzkuje Diecézna charita Žilina a poskytujú široké spektrum sociálnych služieb vrátane nocľahárne, výdaja teplej stravy, poradenských služieb či pomoci pri integrácii do spoločnosti. "Rekonštrukcie sú preto kľúčové nielen z hľadiska technickej údržby, ale aj na ďalšie zlepšovanie kvality poskytovaných služieb," doplnila Ondrášová.