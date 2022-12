Mesto Žilina nepripraví koncoročný ohňostroj

Žilina 10. decembra (TASR) - Žilinská samospráva nepripraví na konci roka ohňostroj. Podľa primátora mesta Petra Fiabáneho je jedným z dôvodov nezahrnutie sumy na ohňostroj do rozpočtu. Druhým dôvodom sú rozdielne názory obyvateľov.



Podotkol, že niektoré mestá neurobia ohňostroj a venujú finančné prostriedky na dobročinný účel. "Neurobíme to len z dôvodu, že v rozpočte tá suma nie je vyčlenená," povedal žilinský primátor.



Téma ohňostroja podľa neho obyvateľov rozdeľuje. "Niektorí ľudia sú za ohňostroj a niektorých to zasa veľmi ruší. Pokiaľ to financie mesta umožnia a poslanci budú súhlasiť, skôr by som išiel inou cestou. Možno svetelnej šou. Niečoho, čo ľudia prijmú lepšie ako ohňostroj," dodal Fiabáne.