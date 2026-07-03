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Žilina po búrke: Vyčistila už približne 100 kilometrov ciest
Samospráva začala s odstraňovaním škôd po skončení nepriaznivého počasia.
Autor TASR
Žilina 3. júla (TASR) - Mesto Žilina po stredajšej (1. 7.) búrke doteraz vyčistilo približne 100 kilometrov ciest a viac ako 62.000 štvorcových metrov chodníkov, námestí, cyklotrás a podchodov. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Žilina Zuzana Ondrášová, silná búrka zanechala popadané stromy a konáre, zatopené miesta aj znečistené komunikácie.
Samospráva začala s odstraňovaním škôd po skončení nepriaznivého počasia. „Zásahy prebiehali v približne 20 lokalitách. V prvej fáze sa pracovníci zamerali na zaistenie bezpečnosti, odstránenie prekážok z ciest a chodníkov a obnovenie ich priechodnosti. Následne pokračovali s čistením verejných priestranstiev,“ spresnila hovorkyňa.
Na odstraňovaní následkov búrky sa podieľali dobrovoľní hasiči z dobrovoľných hasičských zborov obcí Trnové a Mojšova Lúčka, zamestnanci Správcu zelene a pracovníci Technických služieb. „Dobrou správou je, že po búrke neboli hlásené žiadne zranenia. Práce na odstraňovaní škôd však stále pokračujú, preto mesto prosí obyvateľov o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť v lokalitách, kde ešte prebiehajú zásahy,“ dodala Ondrášová.
Samospráva začala s odstraňovaním škôd po skončení nepriaznivého počasia. „Zásahy prebiehali v približne 20 lokalitách. V prvej fáze sa pracovníci zamerali na zaistenie bezpečnosti, odstránenie prekážok z ciest a chodníkov a obnovenie ich priechodnosti. Následne pokračovali s čistením verejných priestranstiev,“ spresnila hovorkyňa.
Na odstraňovaní následkov búrky sa podieľali dobrovoľní hasiči z dobrovoľných hasičských zborov obcí Trnové a Mojšova Lúčka, zamestnanci Správcu zelene a pracovníci Technických služieb. „Dobrou správou je, že po búrke neboli hlásené žiadne zranenia. Práce na odstraňovaní škôd však stále pokračujú, preto mesto prosí obyvateľov o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť v lokalitách, kde ešte prebiehajú zásahy,“ dodala Ondrášová.