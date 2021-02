Mesto Žilina podporí víkendové testovanie 10 odberovými miestami

Žilina 18. februára (TASR) – Mesto Žilina podporí počas nadchádzajúceho víkendu (20. a 21. 2.) testovanie na ochorenie COVID-19. K aktuálne fungujúcim 12 permanentným mobilným odberovým miestam pribudne ďalších desať miest v siedmich lokalitách mesta. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že štyri odberové miesta poskytujú možnosť elektronicky sa objednať na termín testovania vopred. "Víkendové testovanie sa uskutoční v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 18.00 h s hodinovou prestávkou pre testovacie tímy od 12.00 do 13.00 h. Posledný výter v danom dni urobia zdravotníci o 17.30 h, v odberových miestach s elektronickou rezerváciou o 17.44 h. Počas dvoch testovacích dní môžu Žilinčania využiť ktorúkoľvek miestnosť a otestovať sa môžu v ktoromkoľvek čase," uviedol Miškovčík.



Odberové miesta v Základnej škole (ZŠ) s materskou školou (MŠ) v Bánovej a v ZŠ s MŠ v Brodne budú dostupné len pre registrovaných. "Miesta na testovanie sú predovšetkým v mestskom úrade, v kultúrnych domoch, ZŠ, dva odberné tímy pre registrovaných i neregistrovaných budú fungovať aj v centre na Poštovej ulici," dodal hovorca mesta.



Pripomenul, že podľa aktuálneho COVID automatu je okres Žilina v treťom (bordovom) stupni varovania. "Obyvatelia zo Žilinského okresu potrebujú na cestu do práce negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní. Rovnaká povinnosť platí aj pri pohybe medzi okresmi. O otvorení škôl v okresoch s bordovou farbou alebo v treťom stupni varovania v COVID automate rozhoduje odporúčanie regionálneho hygienika. Ďalšia aktualizácia epidemickej situácie na Slovensku sa očakáva opäť v utorok 23. februára," uzavrel Miškovčík.