Mesto Žilina rekonštruuje pamätník v Sade SNP

Žilina 8. novembra (TASR) – Súsošie oslobodenia Žiliny v Sade Slovenského národného povstania (SNP) rekonštruuje mesto vďaka dotácii z Úradu vlády SR v hodnote 5700 eur. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka sa odstránia porušené časti, povrchové nečistoty, vyčistí sa mikroflóra, upevnia sa uvoľnené kamenné platne, obnoví sa škárovanie a farebné zjednotenie kamenných častí.



Doplnil, že práce sa začali v októbri a skončiť by sa mali do konca novembra. "Monumentálny pamätník v Sade SNP odhalili v roku 1955 pri 10. výročí vstupu 1. československého armádneho zboru do mesta. Autormi kamenného súsošia sú sochár Rudolf Pribiš a profesor Ing. arch. Ján Svetlík. Dielo z pieskovcového kameňa zobrazuje postavu osloboditeľa, matku s dieťaťom v náručí a chlapca pri vojakovi," uviedol hovorca mesta.



Vplyvom poveternostných podmienok je pamätník na niektorých miestach znečistený či obrastený machom. "Lokálne sa na ňom objavujú praskliny a pieskovcová hmota je narušená. Súsošie naposledy výrazne reštaurovali v apríli 2015, práce zafinancovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra," dodal Miškovčík.



Pripomenul, že Sad SNP je najstarším parkom v meste Žilina. "Vznikol koncom 19. storočia medzi potokom Všivák a radom mestských víl na vtedajšej Parkovej ulici, z ktorých si niektoré dodnes zachovali pôvodnú secesnú podobu. V minulom roku Mestské zastupiteľstvo v Žiline rozhodlo o zapísaní parku do štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny. Osobitný štatút parku SNP garantuje napríklad to, že v ňom nie je možné realizovať rozsiahlu výstavbu," vysvetlil hovorca mesta.