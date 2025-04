Mesto Žilina sa i tento rok zapojí do kampane Do práce na bicykli

Žilina 8. apríla (TASR) - Mesto Žilina sa aj tento rok zapojí do celoslovenskej kampane Do práce na bicykli. Tímy sa na dochádzanie do zamestnania bicyklami, verejnou dopravou či pešo môžu registrovať do 30. mája. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



Ústredným motívom 12. ročníka kampane organizovanej Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky je Začína deautomobilizácia. „Pridanou hodnotou súťaže Do práce na bicykli pre samosprávu je získanie relevantných údajov o aktuálnom pohybe cyklistov. Tieto dáta možno následne využiť na efektívne plánovanie rozvoja a zlepšovanie podmienok cyklistickej infraštruktúry v Žiline a jej okolí,“ uviedol primátor Peter Fiabáne.



Minulý rok v rámci projektu súťažilo rekordných 1121 Žilinčanov v 311 tímoch. Spolu najazdili takmer 104.000 kilometrov a ušetrili takmer 26.000 kilogramov oxidu uhličitého. Spomedzi slovenských miest obsadila Žilina druhé miesto v počte tímov a súťažiacich a tretia skončila v počte najazdených kilometrov.