Mesto Žilina ukončilo modernizáciu odborných učební v 12 ZŠ

Žilina 31. októbra (TASR) - Mesto Žilina ukončilo poslednú etapu modernizácie odborných učební v 12 základných školách (ZŠ). Hodnota investície je viac ako 370.000 eur, výška nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu je viac ako 273.000 eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že nové informačné a komunikačné technológie pribudli v ZŠ Lichardova, Martinská, Jarná, Karpatská, V. Javorku, Námestie mladosti, Limbová, Slovenských dobrovoľníkov a v štyroch ZŠ s materskými školami - Školská, Do Stošky, Ulica sv. Gorazda a Gaštanová.



Mesto dodalo do škôl viac ako 600 kusov výpočtovej techniky, z toho 382 počítačových zostáv pre žiakov, učiteľov a užívateľov školských knižníc a 85 notebookov. "Vyučovací proces obohatia aj nové multifunkčné tlačiarne, 3D tlačiarne, interaktívne projektory, tablety a televízory," uviedol Miškovčík.



Do počítačov sa inštalovalo nové softvérové vybavenie a knižnično-informačný systém. "Hodnota dodávky je viac ako 26.000 eur, z čoho nenávratný finančný príspevok je viac ako 25.000 eur," dodal hovorca mesta.