Mesto Žilina upozorňuje na orezávanie stromov v Lesoparku Chrasť

Žilina 8. júla (TASR) - Žilinská samospráva pokračuje v orezávaní suchých konárov zo stromov v Lesoparku Chrasť. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka potrvá orezávanie do pondelka 11. júla.



Doplnil, že konáre odstraňujú s použitím vysokozdvižnej plošiny nad lesnou cestou a chodníkmi v lesoparku. "Suché vetvy stromov môžu ohroziť ľudí, keďže padajú na chodníky. Do miest, kde sa vykonávajú orezy, má verejnosť dočasne obmedzený prístup," vysvetlil.



Samospráva žiada všetkých návštevníkov o rešpektovanie bezpečnostných pokynov. "Osobitne upozorňujeme na zákaz vstupu do vyhradeného priestoru pod zdvihnutú plošinu. Na získanie bližších informácií sa môžu záujemcovia obrátiť priamo na odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia na Mestskom úrade v Žiline alebo lesného hospodára," dodal Miškovčík.