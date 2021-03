Mesto Žilina vyhlásilo verejnú anonymnú súťaž 700 rokov Žiliny

Žilina 31. marca (TASR) - Žilinská samospráva vyhlásila s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina verejnú anonymnú súťaž 700 rokov Žiliny. Jej cieľom je výtvarno-architektonické riešenie návrhu diela, ktoré pripomenie 700. výročie udelenia prvých mestských výsad Žiline v roku 1321 kráľom Karolom I. Róbertom z Anjou a 640. výročie Privilégia pre žilinských Slovákov. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



"Pre naše mesto ide o dve významné výročia, ktoré chceme Žilinčanom pripomenúť aj prostredníctvom umeleckej tvorby. Dielo bude umiestnené na Mariánskom námestí pred radnicou alebo na jej budove. Ide o historicky a priestorovo dôležitú časť, ktorá je súčasťou hlavného námestia v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina. Obyvateľom a návštevníkom Žiliny by malo dielo priblížiť históriu mesta a prispieť k atraktívnosti celého priestoru," uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Lehota na odovzdanie súťažných návrhov je do 13. mája 2021 do 15.00 h. "Zasadnutie poroty a vyhodnotenie súťaže sa bude konať v termíne od 19. do 20. mája 2021. Súťažné návrhy, ktoré splnia podmienky súťaže, budú hodnotené na základe kreativity navrhovaného riešenia v kontexte výročia a samotného navrhovaného architektonického a výtvarného riešenia. Posudzovať sa bude funkčné využitie diela, jeho originalita a realizovateľnosť návrhu," doplnil Miškovčík.



"Víťazný výtvarník bude na základe výsledkov rokovacieho konania aj zhotoviteľom umeleckého diela. Kompletné umelecké dielo, vrátane stavebnej časti a autorského dozoru, je odhadované na sumu 35.000 eur," dodal hovorca mesta Žilina.