V Žiline zrekonštruujú ZŠ s MŠ v mestskej časti Bytčica

Žilina 16. februára (TASR) – Mesto Žilina zrekonštruuje elokované pracovisko Základnej školy (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Gaštanová v mestskej časti Bytčica. Na projekt zníženia energetickej náročnosti budovy získalo mesto podľa hovorcu Vladimíra Miškovčíka nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 330.000 eur. Stavebné práce by sa mali zrealizovať najneskôr do konca roka 2023.



Samospráva chce znížiť energetickú náročnosť budovy školy najmä zateplením obvodového plášťa, strechy, výmenou časti otvorových konštrukcií, rekonštrukciou vykurovacej sústavy či výmenou osvetľovacích telies za úsporné LED osvetlenie. "Súčasťou rekonštrukčných prác bude aj vylepšenie estetického vzhľadu objektu, doplnenie bezbariérových prístupov do budovy, návrh nových prestrešení vstupov a doplnenie chodníkov," uviedol Miškovčík s tým, že celková energetická náročnosť sa zníži z energetickej triedy D na triedu A1.



"Projekt popri dosiahnutí energetických úspor podstatne prispeje k zlepšeniu tepelnej a svetelnej pohody či celkovej mikroklímy interiéru školy. Budova bude po rekonštrukcii spĺňať energetické štandardy a normy, ktoré sú kladené na budovy škôl i školských zariadení," podotkol primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Elokované pracovisko ZŠ s MŠ Gaštanová navštevuje v Bytčici v dvoch triedach MŠ 45 detí, v ZŠ sa na prvom stupni vzdeláva 70 žiakov v štyroch triedach. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je osem ZŠ a šesť ZŠ s MŠ. Dovedna ich navštevuje 6321 žiakov.