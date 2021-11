Žilina 10. novembra (TASR) – Mesto Žilina zrevitalizovalo vnútroblok na Fatranskej ulici v Žiline za viac ako 340.000 eur. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka odstránili počas stavebných prác viaceré nedostatky a ľudia už môžu využívať všetky nainštalované prvky.



Revitalizácia sa začala v apríli tohto roka a dokončiť by ju mali do konca kalendárneho roka. "Veľmi sa teším, že napriek náročnému covidovému obdobiu môžeme čoskoro odovzdať do užívania revitalizovaný vnútroblok na sídlisku Vlčince. Verím, že vďaka množstvu noviniek ho budú využívať obyvatelia všetkých vekových kategórií," podotkol primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Hovorca mesta doplnil, že počas revitalizácie sa obnovili chodníky, asfaltové plochy, pribudli odpadové nádoby, lavičky, ležadlá a vytvorili sa zelené parkovacie zábrany. "Novinkou sú aj stojany na bicykle či knižná búdka. Obnovou prešli detské ihriská a pieskoviská. Vymenil sa herný povrch športových plôch, pribudli tyče na volejbal, streetballový kôš a stoly na stolný tenis. Na existujúcom chodníku v tvare osmičky vznikol cyklo/in-line okruh pre deti s terénnou vlnou, pumptrackovou dráhou, slalomom a drevenou prekážkou. Na cvičenie môžu obyvatelia využiť aj parkúrové cvičisko a workout," uviedol Miškovčík.



V priestore za parkovacím domom podľa neho pribudla oddychová zóna s ležadlami, paletovými mobilnými stolmi, sedením a fanúšikovia šachu môžu využívať dva nové šachové stolíky. "Dôležitou súčasťou revitalizácie je výsadba zelene. Pribudli ďalšie listnaté a ihličnaté stromy, kry a popínavá zeleň, tvoriaca úpravu parkovacieho domu proti grafitom. Na dvoch miestach vo vnútrobloku budú tiež situované kompostéry a bylinkové záhradky," dodal hovorca mesta.