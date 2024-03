Mesto zjednotí časy regulácie v zónach PAAS, prvou bude Tehelné pole

Bratislava 22. marca (TASR) - Hlavné mesto pripravuje zjednotenie časov regulácie v zónach systému Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS). Prvou zónou celomestského parkovacieho systému, v ktorej dôjde k zmene, je Tehelné pole v Novom Meste. Zmena začne platiť v pondelok (25. 3.). Informuje o tom na sociálnej sieti.



V lokalite Tehelné pole tak bude po novom čas regulácie od 8.00 do 24.00 h, a to od pondelka do nedele. Znamená to, že návštevníci zóny budú parkovať od polnoci do 8.00 h zadarmo, v čase od 8.00 h do polnoci za nezmenenú hodinovú tarifu 1,50 eura.



"Zóna ostáva vzhľadom na vysokú vyťaženosť počas podujatí na štadiónoch spoplatnená aj počas víkendu," podotýka magistrát. V súčasnosti platí regulácia od 00.00 do 24.00 h.



Pri zmene časovej tarify prihliadala samospráva aj na požiadavky obyvateľov danej lokality, ktorým sa tým zníži objem spotrebovaných hodín z návštevníckej parkovacej karty. V neposlednom rade sa zjednotí čas so susednou staromestskou zónou SM1 a SM0. Podobnú zmenu avizuje samospráva aj v Ružinove v lokalite Nivy. Tým dôjde k zjednoteniu časov v zónach v širšom centre, kde je nápor na parkovacie kapacity väčší aj počas dňa.



K novým pravidlám vo viacerých zónach pristupuje hlavné mesto na základe vyhodnotenia ich fungovania a tiež spätnej väzby obyvateľov.



V zónach, kde je vysoká občianska vybavenosť, inštitúcie či firmy a nápor na parkovanie aj počas dňa (centrum a širšie centrum mesta), bude čas regulácie parkovania od 8.00 do 24.00 h.



V zónach, kde je primárne obytná funkcia a občianska vybavenosť, inštitúcie či firmy v menšej miere, bude čas regulácie parkovania počas pracovných dní od 12.00 do 24.00 h. Tento čas regulácie majú napríklad lokality Dvory IV, V a VI v Petržalke, lokalita Biely kríž v Novom Meste či Štrkovec v Ružinove. Avizovaný je aj pre Krasňany v Rači. "Tento čas regulácie kladie dôraz na reguláciu najmä v poobedných a večerných hodinách, kedy v zónach parkuje najviac rezidentov," podotýka magistrát.



V zónach s takmer výhradne obytnou funkciou bude čas regulácie parkovania od 14.00 do 24.00 h, napríklad v pripravovanej zóne v Karlovej Vsi či Dúbravke.



Pre obyvateľov s trvalým pobytom kdekoľvek v Bratislave je naďalej k dispozícii možnosť využitia bonusovej karty. S ňou môžu parkovať bezplatne dve hodiny každý deň vo väčšine zón.