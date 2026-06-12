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Mesto Zlaté Moravce ocenilo lekára Jána Horňáka za celoživotnú prácu

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Ilustračná snímka. Foto: TERAZ.sk

Ján Horňák spojil prevažnú časť svojho profesijného života s Nemocnicou Agel Zlaté Moravce.

Autor TASR
Zlaté Moravce 12. júna (TASR) - Mesto Zlaté Moravce ocenilo lekára Jána Horňáka za celoživotnú odbornú a obetavú prácu v oblasti zdravotníctva. Počas viac ako štyroch desaťročí sa podieľal na poskytovaní zdravotnej starostlivosti tisíckam pacientov a svojou odbornou erudíciou, pracovným nasadením a ľudským prístupom sa stal rešpektovanou osobnosťou nemocnice i celého regiónu, povedala riaditeľka Nemocnice Agel Zlaté Moravce Nina Horniaková.

Ján Horňák spojil prevažnú časť svojho profesijného života s Nemocnicou Agel Zlaté Moravce. Pôsobil v nej od roku 1983 až do svojho odchodu do starobného dôchodku. Počas svojej kariéry získal atestácie v odbore chirurgia a urgentná medicína, absolvoval množstvo odborných školení a zastával viaceré vedúce funkcie. Pôsobil ako vedúci lekár rýchlej zdravotnej pomoci v Zlatých Moravciach, námestník liečebno-preventívnej starostlivosti a zástupca primára chirurgického oddelenia.
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