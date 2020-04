Mesto Zlaté Moravce predĺžilo termíny splatnosti daní

Zlaté Moravce 2. apríla (TASR) - Zlatomoravská radnica predĺžila termín splatnosti dane do konca roka 2020. Opatrenie súvisí s mimoriadnou situáciou, ktorú vyvolala epidémia ochorenia COVID-19.



Mesto v súvislosti s platením daní pristúpilo k viacerým opatreniam. Jedným z nich je aj priame doručovanie rozhodnutí daňovníkom. „Slovenská pošta pozastavila doručovanie rozhodnutí do vlastných rúk. To by však znamenalo, že by si občania museli osobne vyzdvihnúť na pošte, prípadne na mestskom úrade, približne 12.000 rozhodnutí o daniach či poplatku za komunálny odpad na rok 2020. Preto sme pristúpili k postupnému doručovaniu rozhodnutí vhadzovaním do domovej listovej schránky,“ oznámila radnica.



Magistrát zároveň upozornil, že platby v hotovosti sa v pokladnici mestského úradu až do odvolania neprijímajú. „Dane a poplatky je možné zaplatiť zatiaľ len bezhotovostne na účet mesta uvedený v rozhodnutí,“ informoval magistrát.