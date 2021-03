Mesto Zlaté Moravce sa pripravuje na otvorenie škôl a škôlok

Zlaté Moravce 4. marca (TASR) – V Zlatých Moravciach by sa mali od pondelka 8. marca otvoriť materské školy (MŠ) a triedy prvého stupňa základných škôl. Ako informoval krízový štáb mesta, v prevádzke budú aj školské jedálne a školské kluby detí.



Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý bude sprevádzať dieťa do školy, musí predložiť čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je aj kópia potvrdenia o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, nie staršieho ako sedem dní, alebo potvrdenie o výnimke. „Zároveň zákonný zástupca dieťaťa predloží potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní, pri práci z domu je tiež povinný vyplniť čestné vyhlásenie,“ uvádza sa vo vyhlásení krízového štábu mesta, ktorý zasadal v stredu 3. marca.



Škôlky sa budú v Zlatých Moravciach otvárať iba v prípade, že v nich bude prihlásených minimálne desať detí. „MŠ, v ktorej nebude prihlásený dostatočný počet detí, nebude otvorená a rodičia môžu po dohode s riaditeľkou škôlky umiestniť svoje dieťa do inej MŠ v meste,“ konštatoval krízový štáb.



Zároveň informoval, že prostredníctvom okresného úradu boli pre pedagógov škôl dodané ochranné pomôcky. Ide o päť rúšok, jeden respirátor a jeden ochranný štít na jedného pedagóga, ďalšie respirátory budú dodané neskôr. „Okrem toho bolo na základe žiadosti krízového štábu mesta dodaných z Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity 600 kusov jednorazových rúšok,“ uviedol krízový štáb.