Zlaté Moravce získali pol milióna eur predajom nevyužitých pozemkov

Zlaté Moravce 14. januára (TASR) – Mesto Zlaté Moravce získalo viac ako pol milióna eur predajom nevyužitých pozemkov na Nábreží za majerom. O využití sumy 513.500 eur rozhodnú mestskí poslanci, potvrdil primátor Dušan Husár. Súkromný investor plánuje v lokalite zrealizovať individuálnu bytovú výstavbu.



Pozemky na Nábreží za majerom mali v minulosti v prenájme podnikateľské subjekty. Občania žijúci v tesnej blízkosti sa pravidelne sťažovali na hluk. Mesto na základe sťažností a dohody s podnikateľmi ukončilo nájomné zmluvy v polovici roka 2018, odvtedy zostali pozemky nevyužívané.



Mesto Zlaté Moravce v minulom roku predložilo návrh na odpredaj týchto pozemkov do Komisie správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb. Tá návrh prerokovala a odporučila schváliť v mestskom zastupiteľstve. Zastupiteľstvom bola následne schválená obchodná verejná súťaž, do ktorej sa prihlásili dvaja záujemcovia. Ani jeden nespĺňal minimálnu cenu v súlade so znaleckým posudkom, ktorý odhadoval cenu pozemku na 513.000 eur. Bola vyhlásená nová obchodná verejná súťaž, kde sa prihlásil záujemca s ponukou 513.500 eur. Keďže ponuka bola nad úrovňou znaleckého posudku, mesto mu pozemky predalo.



Podľa primátora Zlatých Moraviec v zmysle nového územného plánu, ktorý mesto pripravuje, je lokalita určená na individuálnu bytovú výstavbu.