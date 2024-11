Prievidza zveľadí jeden z vnútroblokov na sídlisku Zapotôčky

Prievidza 15. novembra (TASR) - Mesto Prievidza zabezpečí revitalizáciu vnútrobloku medzi Šulekovou ulicou a Ulicou I. Bukovčana na sídlisku Zapotôčky. Na obnovu priestoru získalo mimorozpočtové prostriedky jednej z nadácií, ďalšie zdroje dá z vlastného rozpočtu. Informovala o tom referentka kancelárie primátorky mesta Michaela Beňadiková.



Vnútroblok medzi dvojicou ulíc na sídlisku Zapotôčky je frekventovaným verejným priestorom, ktorý prepája peší koridor a prirodzene nadväzuje na existujúcu pešiu zónu s obchodnými prevádzkami v parteri bytových domov. "Pozemok bol dlhodobo v súkromnom vlastníctve a zanedbávaný, preto ho mesto za účelom jeho revitalizácie získalo do majetku mesta," vysvetlila primátorka Katarína Macháčková.



Zámerom mestom spracovaného návrhu je revitalizácia pozemku v rozsahu, aby vznikol atraktívny priestor pre obyvateľov tejto lokality, ktorí získajú komunitné miesto na oddych a stretávanie sa v tesnom kontakte s pešou zónou. "Zároveň tento verejný priestor oživí využívanie pozemku prinesením nových funkcií, čím sa zlepší jeho vizuálny vzhľad a jeho mikroklimatické vlastnosti a biodiverzita," skonštatovala Beňadiková.



Obnova plochy bude podľa nej pozostávať z vytvorenia viacerých funkčných zón, a to komunitných oddychových plôch, pobytovej lúky, vtáčej zóny a motýlej zóny s lúčnymi a trvalkovými záhonmi pre opeľovače. Návrh akceptuje vyšliapané chodníky v zeleni, nakoľko tvoria pešie trasy v lokalite a prirodzene určujú rozloženie jednotlivých zón. "Hlavný chodník spájajúci Šulekovu ulicu a Ulicu I. Bukovčana bude nenásilne spevnený osadením prírodných protišmykových a mrazuvzdorných nášľapných kameňov, ktoré budú naďalej umožňovať vsakovanie dažďovej vody do podložia a neobmedzia ani prístup k prípadným inžinierskym sieťam. Rovnako budú vytvorené aj oddychové plochy s mobiliárom," doplnila referentka kancelárie.



Nadácia EPH projekt mesta podporí vo výške 10.000 eur, ostatné výdavky pokryje mesto z vlastného rozpočtu. Obnovu priestoru zabezpečí mesto do 30. júna budúceho roka.