Zvolen 21. februára (TASR) - Mesto Zvolen hľadá jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP). Vyhľadávať a kontaktovať bude ľudí a rodiny so sociálnymi problémami. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke s tým, že výberové konanie bude začiatkom marca.



Dodáva, že cieľovou skupinou pracovníka budú rómske komunity alebo ľudia bez domova v rámci lokality ich pôsobenia. Predpokladaná hrubá mzda terénneho sociálneho pracovníka je podľa mesta 1237 eur. Uchádzači o pracovnú pozíciu môžu žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu zvolenského mestského úradu. Môže to byť aj elektronicky na e-mailovú adresu jsuchanova@zvolen.sk. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 29. februára.



Výberové konanie bude 5. marca v priestoroch Mestského úradu vo Zvolene a predpokladaný nástup do práce je 1. apríl. Miestom výkonu práce je lokalita, kde žijú a zdržiavajú sa rómske komunity alebo ľudia bez domova. Kancelária TSP je v priestoroch komunitného centra Romano Jilo vo Zvolene. Poskytovať bude základné informácie a podporu v krízových situáciách i špecializované poradenstvo. Pracovník bude okrem toho vykonávať opatrenia v oblasti prevencie, činnosti v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov.