Mesto Zvolen hľadá pomocníkov na organizáciu testovania

Zvolen 21. októbra (TASR) – Mesto Zvolen hľadá dobrovoľníkov na vypĺňanie formulárov, ktoré súvisia s celoplošným testovaním ľudí na ochorenie COVID-19. „Pri odbere je totiž nutné vyplniť informácie o každom jednom účastníkovi. Vláda preniesla túto úlohu na mestá a obce,“ informoval TASR zvolenský hovorca Martin Svatuška.



Záujemcovia sa môžu prihlásiť mailom na adrese dobrovolnici@zvolen.sk. Podmienkou je, aby boli starší ako 18 rokov. Výzvu zverejňuje mesto na svojej oficiálnej webovej stránke.



„V prípade Zvolena pôjde najmenej o 30 odberných miest, štát na každom z nich požaduje prítomnosť niekoľkých administratívnych pracovníkov,“ vysvetľuje primátorka mesta Lenka Balkovičová s tým, že pre oba víkendy treba minimálne 120 ľudí. „Hoci to nebude náročná práca, náročné budú pracovné podmienky. Za prácu ľudí odmeníme,“ dodala.



Prvé kolo celoplošného testovania vláda naplánovala na posledné dva októbrové a prvý novembrový deň. Druhé kolo by sa malo uskutočniť o týždeň neskôr, teda v dňoch 6. až 8. novembra.



Testovanie má byť v určených dňoch od 08.00 do 20.00 h. Má byť dobrovoľné. Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) hovoril o tom, že tí, ktorí sa na testovaní nezúčastnia, by mali pod hrozbou pokuty ostať v desaťdňovej karanténe. Viacerí právnici vrátane ústavných legitímnosť takéhoto opatrenia spochybnili. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) pred stredajším rokovaním vlády povedal, že otázka tohto opatrenia je ešte otázkou diskusie.