Mesto Zvolen je pripravené opäť naštartovať výstavbu nájomných bytov
Samospráva plánuje postaviť štyri nájomné bytové domy v lokalite na Unionke, budú s rôznymi typmi bytov. Všetky domy sú už naprojektované, dokopy pribudne 90 bytov.
Autor TASR
Zvolen 25. februára (TASR) - Mesto Zvolen je v súčasnosti pripravené opäť naštartovať výstavbu nájomných bytov. Hotové má projekty a v priebehu februára bude mať aj stavebné povolenie. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
Dodala, že samospráva plánuje postaviť štyri nájomné bytové domy v lokalite na Unionke, budú s rôznymi typmi bytov. Všetky domy sú už naprojektované, dokopy pribudne 90 bytov. Dva bytové domy chcú financovať zo Štátneho fondu rozvoja bývania, pri nich už majú aj stavebné povolenie. „S ďalšími dvoma sme sa zapojili do výzvy z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Ak by nám tento postup z nejakého dôvodu nevyšiel, jeden bytový dom chceme postaviť z eurofondov,“ spomenula.
Mesto v súčasnosti disponuje tromi druhmi nájomných bytov. Vo vlastníctve má 378 bytov bežného a 66 nižšieho štandardu. Zvolen má aj 124 bytov osobitného určenia, z toho 109 je pre dôchodcov nad 65 rokov a 15 bytov je pre telesne postihnutých občanov.
Hovorkyňa poznamenala, že mesto nemá kapacity na to, aby dokázalo vyhovieť všetkým žiadateľom o nájomné byty. „Dopyt je vyšší ako ponuka. Týmto problémom sa však zaoberajú mnohé ďalšie samosprávy na Slovensku,“ reagovala. Vo Zvolene posledné nájomné byty stavali pred viac ako 12 rokmi. Aj preto sú v súčasnosti podľa nej poradovníky preplnené.
Do priamej správy mesta prešli v roku 2023 nájomné byty po súkromnej spoločnosti, ktorá ich predtým spravovala.
