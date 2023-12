Mesto Zvolen vyhlási súťaž na obnovu školy na Hrnčiarskej ulici

Zvolen 18. decembra (TASR) - Mesto Zvolen vyhlási verejné obstarávanie na stavebné práce, ktoré sa budú týkať rekonštrukcie objektov Základnej školy na Hrnčiarskej ulici. Predpokladaná hodnota zákazky je 2.209.176 eur bez DPH. Rozhodli o tom zvolenskí mestskí poslanci na svojom decembrovom rokovaní.



Výsledkom obstarávania bude uzavretie zmluvy o dielo. Dôvodová správa k materiálu pripomína, že samospráva má spracovanú projektovú dokumentáciu na stavebné práce. Základná škola Hrnčiarska sa skladá z objektov, ktoré vytvárajú samostatný školský areál v centrálnej časti mesta. Predmetom riešenia projektu rekonštrukcie sú viaceré rozčlenené budovy. Sú to škola, družina, spojovacia chodba so šatňami a telocvičňa. Cieľom projektu je vytvoriť novú jedáleň, a to nadstavením poschodia na súčasnej budove družiny. Samospráva uvádza, že ju navrhli ako bezbariérovú. Podotýka, že rekonštrukciu budú robiť s dôrazom na bezbariérové sprístupnenie exteriérových plôch, parkovania a vstupu do budovy. Súčasťou sú aj vytvorenie bezbariérového hygienického zariadenia i prístupnosť učebných priestorov vybudovaním výťahov. V rámci obnovy chcú vybudovať aj exteriérovú učebňu a riešiť energetickú efektívnosť budov.



Poslanci schválili vyhlásenie verejného obstarávania na rekonštrukciu školského športového areálu VI. Základnej školy Zvolen. Predpokladaná hodnota zákazky 1.395.836 eur bez DPH. Stavba bude slúžiť na výučbu telesnej výchovy v základnej škole a popoludní na krúžkovú činnosť žiakov. Na šport ho budú môcť využívať aj obyvatelia sídliska Zlatý potok.



Zo súčasného priestoru chcú vybudovať školský športový areál, ktorého základom bude bežecký ovál so štyrmi dráhami. Súčasťou budú aj sektory na skok do diaľky, do výšky i na vrh guľou. Bude to aj rovinka so šiestimi dráhami na krátke behy.