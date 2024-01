Mesto Zvolen vyhlásilo súťaž na údržbu svojich ciest a chodníkov

Zvolen 7. januára (TASR) - Mesto Zvolen vyhlásilo verejné obstarávanie na zimnú a letnú údržbu svojich miestnych komunikácií a chodníkov. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že celková predpokladaná hodnota zákazky je 8.629.126 eur bez DPH.



Súťaž na poskytovanie služieb bude na roky 2024 až 2028. Súčasná zmluva so spoločnosťou Begbie sa totiž tento rok skončí. Platí od júna 2020, zanikne k 30. aprílu tohto roka. Mesto sa totiž s poskytovateľom služby nedohodlo a ukončilo ju. Predpokladaná hodnota zákazky na údržbu ciest v meste je 6.073.082 eur bez DPH. Pre ostatné časti mesta je to suma 2.556.044 eur bez DPH.



Podľa oznámenia záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 31. januára. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena.



Mesto Zvolen vyšla zimná údržba na svojom území v sezóne 2022/2023 na vyše 761.000 eur. Podotýka, že údržbu počas zimy robilo približne na 101 kilometroch ciest a viac ako 91 kilometroch chodníkov a vykonávali ju tri subjekty. Boli to Begbie, Service plus a Stredisko komunálnych služieb. V zimnom období 2022/2023 zaznamenali vo Zvolene spolu 15 dní sneženia.



Na základe vyhodnotenia minuloročnej zimy je predpoklad, že túto sezónu by údržba zvolenských ciest a chodníkov mala stáť približne 750.000 eur. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška s tým, že všetko však závisí najmä od charakteru počasia.