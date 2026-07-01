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Mesto Zvolen vyhlásilo verejné obstarávanie na vybudovanie fontán
Oznámenie vo vestníku pripomína, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 22. júla.
Autor TASR
Zvolen 1. júla (TASR) - Samospráva Zvolena vyhlásila verejné obstarávanie na rekonštrukciu a vybudovanie fontán v centre mesta. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že predpokladaná suma zákazky je 1.504.585 eur bez DPH.
Predmetom budú stavebné práce. Oznámenie vo vestníku pripomína, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 22. júla.
Rekonštrukcia starej a vybudovanie novej fontány na Námestí SNP sú súčasťou širšieho projektového zámeru. Rieši spolu Námestie slobody pri mestskom úrade, Sládkovičovu ulicu a Námestie SNP. Nová fontána pribudne pri pamätníku SNP, ktorú miestni nazývajú Valaška. Obe budú v úrovni dlažby s hĺbkou vody 15 centimetrov. Väčšia bude mať 33 vodných dýz, menšia šesť a doplnia ich o svetelné efekty.
Projekt s názvom Zelená a modrá infraštruktúra v historickom centre Zvolena plánujú financovať z eurofondov v sume 2,1 milióna eur. Plochy pre stromy plánujú rozšíriť pri katolíckom kostole, stromy chcú doplniť aj pri pošte. Hovorkyňa Zvolena Michaela Pšenáková v minulosti priblížila, že plánované projektové opatrenia prispejú k zvýšeniu biodiverzity a ekostability v historickom centre. Podľa mesta sa zväčší aj podiel zelenej a modrej infraštruktúry a vodopriepustných plôch v centre.
Stará fontána mala hrdzavé dýzy, z ktorých striekala voda, i zatopenú miestnosť s technológiou. Komplexná výmena technológie by stála viac ako 106.000 eur vrátane súčastí, ako sú čerpadlá, filtračný mechanizmus, rozdeľovače, dávkovače chemických látok, riadiaca jednotka, rozvody a mnoho ďalších vrátane montáže. „Ani uvedená suma pritom stále nebola konečná, pretože v nej nebolo zahrnuté vypracovanie projektovej dokumentácie ani stavebné práce,“ spresnila samospráva.
Predmetom budú stavebné práce. Oznámenie vo vestníku pripomína, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 22. júla.
Rekonštrukcia starej a vybudovanie novej fontány na Námestí SNP sú súčasťou širšieho projektového zámeru. Rieši spolu Námestie slobody pri mestskom úrade, Sládkovičovu ulicu a Námestie SNP. Nová fontána pribudne pri pamätníku SNP, ktorú miestni nazývajú Valaška. Obe budú v úrovni dlažby s hĺbkou vody 15 centimetrov. Väčšia bude mať 33 vodných dýz, menšia šesť a doplnia ich o svetelné efekty.
Projekt s názvom Zelená a modrá infraštruktúra v historickom centre Zvolena plánujú financovať z eurofondov v sume 2,1 milióna eur. Plochy pre stromy plánujú rozšíriť pri katolíckom kostole, stromy chcú doplniť aj pri pošte. Hovorkyňa Zvolena Michaela Pšenáková v minulosti priblížila, že plánované projektové opatrenia prispejú k zvýšeniu biodiverzity a ekostability v historickom centre. Podľa mesta sa zväčší aj podiel zelenej a modrej infraštruktúry a vodopriepustných plôch v centre.
Stará fontána mala hrdzavé dýzy, z ktorých striekala voda, i zatopenú miestnosť s technológiou. Komplexná výmena technológie by stála viac ako 106.000 eur vrátane súčastí, ako sú čerpadlá, filtračný mechanizmus, rozdeľovače, dávkovače chemických látok, riadiaca jednotka, rozvody a mnoho ďalších vrátane montáže. „Ani uvedená suma pritom stále nebola konečná, pretože v nej nebolo zahrnuté vypracovanie projektovej dokumentácie ani stavebné práce,“ spresnila samospráva.