Mesto Zvolen vyzvalo prezidentku, nepodpísať protiinflačný balíček

Zvolen 1. júna (TASR) – Samospráva Zvolena vyzvala prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby nepodpísala protiinflačný balíček. Výzvou, ktorú podporili mestskí poslanci na svojom májovom rokovaní, reaguje radnica na možné výpadky príjmov mesta v súvislosti s legislatívou. List v tomto znení napísali i prezidentke. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



"Vyjadrujeme absolútny nesúhlas s prijatou legislatívou, ktorá deformuje mechanizmus financovania miestnej samosprávy s následkom zásadného obmedzenia služieb, rozvoja a údržby infraštruktúry v mestách," píšu v liste. Nepáči sa im aj to, aby dodatočný príspevok pre niektoré rodiny bol krytý odčerpaním zdrojov na údržbu a rozvoj škôl, škôlok i detských ihrísk.



Uvádzajú tiež, že vnímajú nelogickosť opatrení. "Rodinám sa síce zvýši rodinný rozpočet, mestá a obce však na zachovanie svojho základného chodu budú nútené vybrať si od tých istých rodín financie zvýšenými príspevkami,“ pripomínajú s tým, že sú to poplatky za škôlky, odpad, prípadne daň z nehnuteľnosti.



Poslanci tiež v liste konštatujú, že sa obávajú negatívneho vplyvu a dosahov novej legislatívy na chod mesta. "Tak ako aj ostatné mestá a obce čelí vysokej inflácii pri zdražovaní najmä energií, pohonných látok a stavebných materiálov," poznamenali.



Prezidentka Zuzana Čaputová oznámi budúci týždeň, či sa rozhodla podpísať tzv. protiinflačný balík. Chce využiť čas na to, aby sa správne rozhodla. Prezidentka má 15 dní od doručenia zákona na to, aby legislatívu podpísala, alebo vrátila Národnej rade (NR) SR.



NR SR schválila protiinflačnú pomoc z dielne Ministerstva financií SR ešte 24. mája. Opatrenia v rámci zákona o financovaní voľného času dieťaťa zahŕňajú 60 eur mesačne na voľnočasové aktivity detí, zvýšenie sumy daňového bonusu a prídavku na dieťa.