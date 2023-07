Mesto Zvolen začína s obnovou parku na sídlisku Zlatý potok

Zvolen 10. júla (TASR) - Mesto Zvolen začína s obnovou parku Jozefa Dekréta Matejovie na sídlisku Zlatý potok. Práce sa začali odstraňovaním asfaltu zo starých chodníkov, ktorý bol na mnohých miestach popraskaný. TASR o tom v pondelok informoval hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.



Práce budú zamerané na rekonštrukciu priestoru i na vodozádržné opatrenia. Okrem iného počíta tento projekt s osadením nádrží na zachytávanie dažďovej vody stekajúcej z vyššie položených častí sídliska, ktorá mala byť následne používaná na zavlažovanie zelene v parku.



Vedúca oddelenia výstavby zvolenského mestského úradu Soňa Chrastinová uviedla, že asfalt nahradia chodníkmi z prírodných materiálov, ktoré budú prepúšťať vodu. V jednej časti parku ich doplnia rozličnými povrchmi, čím vznikne pocitový chodník vhodný aj na výchovno-vzdelávacie účely. "Deti sa po ňom budú môcť prechádzať úplne naboso a prostredníctvom pocitov skúmať, po akom povrchu kráčajú," objasnila.



Podľa hovorcu nasledovať bude budovanie rigolov, ktoré budú vodu odvádzať do jazierka či do podzemných nádrží. Používať ju potom budú na zavlažovanie vysadených stromov a trvalkových záhonov. "Napríklad aj tých, ktoré sú už dnes vysadené v spodnej časti parku, popri chodníku a hlavnej ceste na Ulici Andreja Hlinku," spresnil.



V parku uskutočňujú aj kultúrne či športové podujatia. "Táto možnosť ostane aj po rekonštrukcii vďaka malému amfiteátru, ktorý vybudujeme. Budú aj nové lavičky i odpadkové koše," priblížil zvolenský primátor Vladimír Maňka. Doplnil, že práce zahŕňajú aj vybudovanie nového verejného osvetlenia. Rekonštrukcia parku má podľa jeho slov hodnotu takmer 650.000 eur. Mestu sa na ňu v minulosti podarilo získať príspevok 240.000 eur z európskych peňazí.



Obnova potrvá do konca roka a bude ju sprevádzať niekoľko obmedzení. "Pre vytvorenie stavebného zázemia sme museli siahnuť na dopravné ihrisko v tesnej blízkosti parku. Aj jeho okolie sa onedlho stane stavbou, budú sa okolo neho budovať rigoly i podzemné nádrže," vysvetlila Chrastinová. Povedala, že ich osadenie je dôvodom, prečo bude načas obmedzené parkovanie na blízkom parkovisku.