Mestská agentúra v Prešove má zlepšiť energetickú efektívnosť budov

Prešov 20. novembra (TASR) - Rozvojová implementačná agentúra mesta Prešov (RIA) spustila projekt zameraný na výrazné zlepšenie energetickej efektívnosti mestských budov. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Ako uviedla, úvodným krokom bola podrobná analýza každej budovy v meste, na základe ktorej boli vytvorené prehľadné údaje pre porovnanie objektov a určenie potenciálnych úspor primárnej energie.



"Tento systematický prístup prináša pre mesto nielen lepší prehľad o súčasnom stave, ale aj konkrétne riešenia pre úspory. V ďalšej fáze plánuje RIA zaviesť technológie internetu vecí (IoT) do každej budovy a vytvoriť tak sofistikovaný model na sledovanie spotreby energií v reálnom čase," priblížila Šitárová.



Dôležitým krokom bolo podľa jej slov tiež podrobné mapovanie technických systémov a spotreby energie v každej budove, ktoré zahŕňalo školské objekty, budovy mestského úradu, zariadenia pre seniorov, kultúrne centrá a ostatné mestské budovy.



"Takto bola získaná nielen cenná fotodokumentácia o jednotlivých objektoch, ale predovšetkým dáta spotreby z roku 2023, ktoré umožnili identifikovať budovy s najväčším potenciálom pre energetickú úsporu. Tieto dáta teraz slúžia ako základ pre rozhodnutia o ďalších opatreniach a v budúcnosti budú podkladom pre porovnanie spotreby v ďalších rokoch," vysvetlila tlačová referentka.



Na základe zhromaždených údajov RIA vytvorila model, ktorý umožňuje porovnávať jednotlivé objekty a odhaľovať najväčšie príležitosti pre úspory. "Mnohé budovy si vyžadujú modernizáciu, či už ide o zlepšenie izolácie, alebo modernizáciu vykurovacích systémov. Navrhované opatrenia sa sústredia na výrazné zníženie spotreby energie a splnenie štandardov pre nízkoenergetické budovy, čo bude mať dlhodobý pozitívny vplyv na mestský rozpočet a životné prostredie," povedala Šitárová.



RIA chce v rámci pilotného projektu zaviesť diaľkový odpočet energií prostredníctvom IoT technológií. V pláne je osadiť inteligentné merače spotreby energie do každej budovy, čo umožní monitorovať spotrebu v reálnom čase a priamo zasahovať do jej riadenia a okrem skorého zachytenia havarijných stavov aj monitorovať a efektívne riadiť spotrebu.



"Tento projekt vytvorí základ pre 'energetický dispečing', ktorý umožní efektívnejšie a šetrnejšie nakladanie s energiami v rámci mesta v prospech jednotlivých odberateľov, ale je aj dôležitým krokom smerom k ekologickejšej a udržateľnejšej budúcnosti mesta Prešov," dodala tlačová referentka.