Mestská autobusová doprava v Ružomberku bude mať nového dopravcu
Najvýraznejšou zmenou pre cestujúcich má byť nastupovanie prednými a vystupovanie zadnými dverami.
Autor TASR
Ružomberok 29. septembra (TASR) - Mestskú autobusovú dopravu (MAD) v Ružomberku bude od 1. októbra prevádzkovať nový dopravca Umbrella City Lines SK. Podľa samosprávy ide o zmenu, ktorej cieľom je priniesť väčší komfort a kvalitu pre cestujúcich. Naďalej bude platiť pôvodný grafikon a ceny cestovného. V meste pribudne aj nové infocentrum.
Výmena starých pokladničných systémov za nové bude v autobusoch MAD prebiehať od 1. októbra. „Ak vlastníte predplatenú dopravnú kartu, vždy sa ňou preukážte vodičovi, aj v prípade, že ju nebudete mať do 10. októbra vymenenú za novú. Ak ešte nebudú plne funkčné pokladničné systémy v autobuse, cestovné sa vám z karty neodráta, ale preukázať sa ňou vodičovi je potrebné. Jednorazový cestovný lístok bude možné zakúpiť u vodiča,“ uviedol dopravca.
O kredit na predplatených kartách ľudia neprídu. Aj keď si starú kartu vymenia v infocentre za novú, zostatkový kredit sa presunie. „Nová karta prinesie aj iné výhody, napríklad to, že nový prevádzkovateľ MAD bude zapojený do systému integrovanej dopravy Žilinského samosprávneho kraja,“ podotklo mesto.
Najvýraznejšou zmenou pre cestujúcich má byť nastupovanie prednými a vystupovanie zadnými dverami. Zmena je podľa dopravcu potrebná z dôvodu kontroly cestovných lístkov, bezpečnosti a prehľadnosti pohybu cestujúcich a plynulejšieho pohybu z a do vozidla.
Od 6. októbra budú pre cestujúcich k dispozícii dve infocentrá. „Jedno nájdete na pôvodnom mieste na autobusovej stanici a druhé miesto bude v priestoroch mestského úradu, kde kedysi sídlila Mestská polícia Ružomberok,“ uviedla samospráva. V infocentrách spoločnosti bude prebiehať výmena starých predplatených cestovných kariet za nové.
