Mestská časť Petržalka organizuje zbierku nových školských potrieb

Bratislava 25. augusta (TASR) - Mestská časť Bratislava-Petržalka sa rozhodla zorganizovať zbierku nových školských potrieb pre rodiny v núdzi a tiež ukrajinských odídencov so školopovinnými deťmi. Zbierka potrvá do stredy 7. septembra. Mestská časť o tom informuje na svojom webe.



"Rozbeh školského roka je pre väčšinu rodičov finančne náročný a žiaľ, pre niektorých to platí násobne viac. Obzvlášť v čase, keď sú medzi nami ľudia, pre ktorých už domov nie je bezpečným miestom a preto museli opustiť aj svoju krajinu," uviedla mestská časť.



Občania môžu prispieť do zbierky novým zošitmi, obalmi na zošity, nožnicami, pravítkami, peračníkmi, kružidlami, gumami, strúhadlami na ceruzky, štetcami, vodovými či temperovými farbami, vrecúškami na prezuvky, ruksačikmi na školské výlety, vrecúškami cez plece na telesnú alebo písacími potrebami, ako sú ceruzky, perá, farebné perá, fixky alebo farbičky.



Príspevky do zbierky je možné priniesť do kancelárie oddelenia sociálnych vecí na piatom poschodí Miestneho úradu Petržalka.