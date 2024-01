Mestská časť Vrakuňa vyhlásila tender na opravu ciest i chodníkov

Bratislava 28. januára (TASR) - Bratislavská mestská časť Vrakuňa vyhlásila verejné obstarávanie na opravu a rekonštrukciu ciest i chodníkov. Predpokladaná hodnota zákazky je 873.000 eur bez DPH, na jej predmet bude uzatvorená rámcová dohoda. Doba jej platnosti má byť 36 mesiacov, respektíve do vyčerpania finančného limitu. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Predmetom zákazky sú práce na obnove, rekonštrukcii, oprave a realizácii nových komunikácií, chodníkov, parkovísk, uličných vpustí, bezbariérových priechodov a opravy výtlkov. "Z dôvodu rôznorodosti jednotlivých rozsahov, ako i konštrukčných vrstiev vozoviek, chodníkov a priestranstiev budú jednotlivé požadované práce špecifikované v jednotlivých objednávkach," ozrejmila mestská časť.



Lehota na predkladanie ponúk je do 16. februára.