Mestská doprava v Trenčíne sa vrátila do normálneho režimu

Trenčín 1. marca (TASR) – Trenčianska mestská hromadná doprava (MHD) sa od utorka vrátila opäť do normálneho režimu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.



"Od 11. februára jazdili autobusy mestskej hromadnej dopravy pre zvýšenú práceneschopnosť vodičov v prázdninovom režime. Dnes sa vrátila do bežného režimu," uviedla hovorkyňa.



Ako dodala, zástavka MHD na Piešťanskej ulici (linky 5, 6 a 17) je pre rekonštrukciu chodníkov presunutá približne 60 metrov smerom k hrádzi. Práce na mestskej investičnej akcii sa majú začať v najbližších dňoch, potrvajú do konca apríla.