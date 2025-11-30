< sekcia Regióny
Mestská farma v Brezne začína s chovom hovädzieho dobytka
Mestská farma sa okrem chovu mäsových plemien hovädzieho dobytka, prvovýroby a predaja slepačích vajec zameriava na výrobu krmovín.
Autor TASR
Brezno 30. novembra (TASR) - Obchodnú spoločnosť Brezinky založilo mesto Brezno s cieľom vybudovať a prevádzkovať hospodársky dvor v areáli bývalého družstva. Ako tvrdí samospráva, dnes sa mestská farma Brezinky postupne stáva príkladom moderného a udržateľného mestského poľnohospodárstva. Svoju činnosť rozširuje o chov hovädzieho dobytka, ktorý má priniesť nové možnosti pre spracovanie lokálnych produktov priamo v regióne.
Ako informoval brezniansky primátor Tomáš Abel, v novembri na hospodársky dvor doviezli v dvoch várkach 45 kusov hovädzieho dobytka, 15 jalovíc pochádza z jednej farmy a 30 z druhej.
„Ide o plemeno Aberdeen angus, ktoré je známe svojou vysokou odolnosťou voči nepriaznivým podmienkam, nenáročnosťou na chov a kvalitným mäsom. Tento krok predstavuje významné rozšírenie aktivít našej farmy, ktorá sa tak rozvíja aj o živočíšnu výrobu,“ zdôraznil Abel.
Celosvetovo obľúbené mäsové plemeno je pôvodom zo Škótska, vyhľadávané je aj pre dobrú plodnosť. Často sa chová celoročným pastevným spôsobom, čo prispieva k výbornej kvalite mäsa. K siedmim kusom plemena Highland, škótskeho náhorného dobytka, ktoré farma Brezinky nadobudla už v lete, tak pribudli ďalšie. Časť stáda plánujú na jar presunúť na Banisko, zatiaľ čo zvyšné pomôžu pri čistení zarastených pastvín.
Podľa konateľa spoločnosti Brezinky Martina Lehotského aktuálne budujú základné stádo, ktoré tvorí jadro budúcej živočíšnej výroby. Zamerajú sa najmä na výchovu potenciálnych matiek, ktoré zabezpečia prirodzený prírastok a stabilitu chovu do budúcnosti. Pravdepodobne na jar budúceho roka by mali pribudnúť aj dva plemenné býčky, ktoré posilnia chov a prispejú k jeho ďalšiemu rozvoju.
Na farme takisto chovajú vo voľnom chove 200 kusov mladých nosníc. Priemerná denná produkcia v tomto období je približne 120 až 130 kusov vajíčok.
„Tak ako sme sľúbili, prostredníctvom vlastnej farmy sa snažíme o sebestačnosť a zabezpečenie kvalitných potravín pre naše materské a základné školy, domovy sociálnych služieb i pre mestský hotel Ďumbier. Verím, že spoločnými silami vybudujeme hospodársky dvor, ktorý bude prinášať nielen ekonomické, ale i ekologické a sociálne prínosy pre obyvateľov Brezna a širokú verejnosť,“ dodal primátor.
Mestská farma sa okrem chovu mäsových plemien hovädzieho dobytka, prvovýroby a predaja slepačích vajec zameriava na výrobu krmovín, poľnohospodársku činnosť, správu a údržbu trvalých trávnatých porastov vo vlastníctve mesta a mestských lesov. Farma sa takisto venuje pestovaniu technických drevín, ktoré sa používajú na umelú obnovu lesov.
