< sekcia Regióny
Mestská galéria v R. Sobote oslavuje 30 rokov fungovania výstavou
Autor TASR
Rimavská Sobota 14. marca (TASR) - Mestská galéria v Rimavskej Sobote oslavuje 30 rokov svojho fungovania výstavou s názvom 201 diel. Inštitúcia verejnosti predstaví výber diel, ktoré nadobudla počas troch desaťročí, celkovo pôjde o tvorbu vyše 40 autorov a autoriek. TASR o tom informovala koordinátorka projektov a výstav galérie Kristína Rimavcová.
Mestská galéria v Rimavskej Sobote bola zriadená 3. mája 1996. V rámci mesta je prvou galerijnou inštitúciou, ktorá sa zameriava na výskum, prezentáciu a zberateľstvo slovenského a regionálneho umenia 20. a 21. storočia. Mestská galéria realizuje autorské i kolektívne výstavy, v rámci nich prezentuje najmä umenie regiónu Gemera a Malohontu a tiež súčasné slovenské vizuálne umenie. V roku 2021 získala galéria Cenu primátora mesta.
Výstavu venovanú 30. výročiu otvorili v rimavskosobotskej mestskej galérii v piatok (13. 3.) popoludní, pre verejnosť bude prístupná do konca apríla. V tomto roku pripravuje inštitúcia aj prvé autorské výstavy dvoch umelkýň a absolventiek Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pochádzajúcich z Rimavskej Soboty, v pláne sú aj ďalšie autorské výstavy slovenských autoriek.
