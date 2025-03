Mestská galéria v R. Sobote uvedie výstavu maliarky Michaely Šuranskej

Rimavská Sobota 5. marca (TASR) - Mestská galéria v Rimavskej Sobote uvedie výstavu maliarky a vizuálnej umelkyne Michaely Šuranskej. Vernisáž výstavy s názvom Stopy záhonov, prekročené polia sa uskutoční v piatok (7. 3.) o 17.00 h. TASR o tom informovala rimavskosobotská mestská galéria.



Výstava Stopy záhonov, prekročené polia verejnosti predstaví dlhodobé projekty Šuranskej. Vizuálna umelkyňa vo svojej tvorbe pracuje so súčasnou maľbou, ale aj s metódami terénneho a archeologického výskumu.



"Jej autorská tvorba predstavuje rozšírené pole média maľby, kombinuje tradičné maliarske techniky s terénnym výskumom a dekonštrukciou plochy obrazu. Jej analytický spôsob práce často prenáša prírodné prostredie do plochy a tvaru umeleckého diela, pričom sa inšpiruje disciplínami ako archeológia či antropológia, ktoré transformuje princípmi subjektívneho umeleckého výskumu," priblížila kurátorka výstavy Viktória Pardovičová.



Šuranská absolvovala Akadémiu umení v Banskej Bystrici, doktorandské štúdium ukončila v roku 2023. Je spoluzakladateľkou Rozkvet Gallery v Banskej Bystrici, kde pôsobí aj ako kurátorka. Výstavu jej diel budú môcť návštevníci Mestskej galérie v Rimavskej Sobote vidieť do 30. apríla.