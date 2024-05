Mestská galéria v Rimavskej Sobote otvára dve výstavy

Rimavská Sobota 3. mája (TASR) - Mestská galéria v Rimavskej Sobote v piatok otvára dve výstavy zamerané na umenie vo verejnom priestore či na súčasné trendy umenia v oblasti nových médií. V rámci jednej z nich pribudlo na Hlavnom námestí i dielo s názvom Ruky nomádske, ktoré slúži ako platforma na sedenie. TASR o tom za rimavskosobotskú galériu informovala Kristína Rimavcová Fratričová.



Otvorenie dvojice výstav sa koná pri príležitosti Dní mesta Rimavská Sobota. Prvou z nich je výstava s názvom Umenie miesta II, ktorou galéria nadväzuje na projekt realizovaný začiatkom 21. storočia. Výstava prezentuje rôzne formy umenia viacerých autorov. Jej súčasťou je i dielo Miroslava Trubača s názvom Ruky nomádske, ktoré bolo prvýkrát predstavené v roku 2011 na festivale Pohoda a slúži i ako platforma na sedenie.



"Zámerom výstavy je priblížiť umenie ľuďom prechádzajúcim mestom, a to formou náhodného a priameho stretnutia s dielami vo verejnom priestore. Zároveň je výstava vnútri galérie tematicky prepojená s verejným prostredím mesta, a to participatívnymi a experimentálnymi projektami, ktoré sa zaoberajú verejným, ale aj sociálnym priestorom mesta," priblížila Rimavcová Fratričová.



Mestská galéria v Rimavskej Sobote v piatok spúšťa aj projekt Laboratórium, ktorý návštevníkom predstaví súčasné trendy umenia v oblasti nových médií a určený je najmä pre žiakov základných a stredných škôl. "Prezentuje diela súčasného umenia a venuje sa presahom do iných médií v oblasti sochy a objektu, 3D objektu, fotografie, videoinštalácie a intermédií," uviedla Rimavcová Fratričová s tým, že súčasťou projektu budú od mája do augusta i viaceré aktivity pre mládež v oblasti súčasného vizuálneho umenia.