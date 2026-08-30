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Mestská hromadná doprava v Košiciach prechádza na režim školského roka
Informuje o tom Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) na sociálnej sieti.
Autor TASR
Košice 30. augusta (TASR) - Mestská hromadná doprava (MHD) v Košiciach prechádza od utorka 1. septembra na režim školského roka. Všetky linky tak budú premávať podľa cestovných poriadkov platných pre režim „pracovné dni - školský rok“. Informuje o tom Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) na sociálnej sieti.
„Cestujúcim odporúčame, aby si pred cestou skontrolovali aktuálny cestovný poriadok a pri plánovaní svojich ciest počítali s prechodom MHD na režim školského roka,“ uviedol DPMK.
„Cestujúcim odporúčame, aby si pred cestou skontrolovali aktuálny cestovný poriadok a pri plánovaní svojich ciest počítali s prechodom MHD na režim školského roka,“ uviedol DPMK.