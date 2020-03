Mestská hromadná doprava v Trenčíne je od stredy v meste zadarmo

Trenčín 18. marca (TASR) – Cestovanie v mestskej hromadnej doprave (MHD) v Trenčíne bude od stredy bezplatné. Vyplýva to z dohody mesta Trenčín so spoločnosťou SAD Trenčín.



Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, MHD jazdí v obmedzenom režime, vzhľadom na snahu o minimalizovanie počtu ľudí v autobusoch MHD, posilnili spoje do priemyselného parku.



„Povinnou výbavou pri vstupe do autobusu je rúško alebo iná ochrana tváre a rukavice. Na vstup a výstup je potrebné využívať iba len stredné a zadné dvere, zakázané je využívať prvé dva rady sedadiel,“ doplnila hovorkyňa.